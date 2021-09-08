Путин обсудил с Воробьевым меры помощи семьям, пострадавшим от взрыва газа в Ногинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева об аварии со взрывом бытового газа в жилом доме в Ногинске и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьева, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Сейчас на месте аварии работают кинологические расчеты. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают помощь пострадавшим.

Авария произошла утром в среду, 8 сентября, в Ногинске на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет. Также среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

В Минздраве заявили, что в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали.

