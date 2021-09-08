МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Горячая линия открыта на базе Главного управления МЧС России по Московской области после взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены 8 психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. На базе Главного управления МЧС России по Московской области развернута горячая линия по телефону 8 (495) 542-21-41", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают кинологические расчеты. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. Также на место взрыва прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Известно, что восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и жильцам.

По данным экстренных служб, взрыв бытового газа в жилом доме привел к полному разрушению 17 квартир.

Авария произошла в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет. Также среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

