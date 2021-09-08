Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Екатеринбурге в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС города.
Взрыв газа произошел на улице Индустрии 57/2 в районе Уралмаш.
Сейчас МЧС проверяет информацию о данном происшествии. На место выехали спецслужбы.
Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске, Богородский городской округ. Инцидент произошел на улице 28 июня. По имеющимся данным, в результате случившегося частично обрушились конструкции на втором и третьем этажах.