Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Екатеринбурге в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС города.

Взрыв газа произошел на улице Индустрии 57/2 в районе Уралмаш.

Сейчас МЧС проверяет информацию о данном происшествии. На место выехали спецслужбы.

Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске, Богородский городской округ. Инцидент произошел на улице 28 июня. По имеющимся данным, в результате случившегося частично обрушились конструкции на втором и третьем этажах.