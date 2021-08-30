Два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Тверской области

30 августа, 23:05
Фото: vk.com/red_hill_69_region
Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Инцидент произошел в 19:45 в городе Красный холм под Тверью на первом этаже жилого дома на Заводском переулке, дом 5.
"Взрыв газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного 12-квартирного негазифицированного кирпичного жилого дома (1970 года постройки) без возгорания. Пострадали два человека (из них один направлен в лечебное учреждение, один осматривается на месте)", – сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что при взрыве обрушилась часть внешней стены с первого по второй этаж. Также повреждено остекление шести окон. Сообщается, что были эвакуированы десять человек.
Ранее в квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел взрыв в результате которого погибли два человека. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.
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