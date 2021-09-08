Единовременные выплаты пострадавшим при взрыве в Ногинске составят 30 и 50 тыс рублей

Фото: МЧС РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что единовременная выплата пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч рублей одиноким людям.

"По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тысяч рублей, если одинокий человек – 50 тысяч. Это, естественно, единовременная выплата сейчас", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Андрей Воробьев обсудили меры поддержки пострадавших семей. Президент выслушал доклад губернатора Подмосковья об аварии со взрывом бытового газа.

Взрыв произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа.

Согласно последним данным, в результате взрыва в жилом доме погиб один человек, еще девять пострадали.

