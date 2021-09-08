Семьи погибших после взрыва в Ногинске получат по 1 млн руб – Воробьев

Фото: Прокуратура Московской области

Семьи погибших после взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске получат по 1 миллиону рублей. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Андрей Воробьев.

"По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 миллиону рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей – в зависимости от степени их тяжести (Ранений. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди, чьи квартиры тоже пострадали, получат экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Проживающим в одиночестве жильцам выплатят по 50 тысяч рублей. Кроме того, отремонтируют пострадавшие от взрыва машины.

"Сейчас жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и теплыми вещами. Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха "Боровое" или в квартирах, которые для них снимут рядом. Желающие смогут остаться у родственников", – уточняется в сообщении.

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня, в результате чего обрушились несколько этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Под обломками погиб один человек, еще девять пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

