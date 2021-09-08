Пострадавшая при взрыве в Ногинске девочка рассказала о произошедшем

16:49
Фото: телеграм-канал "Осторожно! Дети"
Пострадавшая при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске девочка рассказала о произошедшем. Разговор опубликовала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По словам девочки, семья встала в 06:15 утра для того, чтобы собрать детей в школу. Мама отправила ребенка в комнату за брекетами, пока на кухне закипал чайник. Именно в этот момент произошел взрыв.
"Потолок падает, пол падает. Из-за этого меня сносит на подушки. В меня отлетела коляска, на коляску уже упал шкаф, из-за чего у меня на губе образовалось много крови и здесь много крови (на руках и ногах. – Прим. ред.), а на ноге большая ссадина", – рассказал ребенок.
Девочка испугалась, что в доме может произойти пожар. Мама, бежавшая на помощь дочери, провалилась на 3 этаж. Позже своими силами выбралась и долго не могла найти ребенка, их разделил упавший шкаф.
"Я слышу, что мама ходит, ищет меня и никак найти не может. Я вижу там дырочка у коляски и высунула ногу. Мама меня увидела. Я пыталась сама поднять этот шкаф, но он не поднимался. Мама сдвинула его, там образовалась щель, и я через нее выползла", – пояснила девочка.
Когда девочка увидела, что несколько этажей дома рухнули из-за взрыва, она испугалась за сестру, которая оказалась на краю дома.
"Я кричала: "Не вздумай дергаться, только не дергайся, пожалуйста!" Дочь вытащила и попросила ее помочь достать сестру", – рассказала мама девочек.
Старшая сестра аккуратно достала девочку и перекинула ее маме. В этот момент подоспели спасатели, которые спустили детей вниз.
8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.
Жертвами ЧП стали два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в доме в Ногинске
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