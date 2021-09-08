Пострадавшая при взрыве в Ногинске девочка рассказала о произошедшем

Фото: телеграм-канал "Осторожно! Дети"

Пострадавшая при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске девочка рассказала о произошедшем. Разговор опубликовала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам девочки, семья встала в 06:15 утра для того, чтобы собрать детей в школу. Мама отправила ребенка в комнату за брекетами, пока на кухне закипал чайник. Именно в этот момент произошел взрыв.

"Потолок падает, пол падает. Из-за этого меня сносит на подушки. В меня отлетела коляска, на коляску уже упал шкаф, из-за чего у меня на губе образовалось много крови и здесь много крови (на руках и ногах. – Прим. ред.), а на ноге большая ссадина", – рассказал ребенок.

Девочка испугалась, что в доме может произойти пожар. Мама, бежавшая на помощь дочери, провалилась на 3 этаж. Позже своими силами выбралась и долго не могла найти ребенка, их разделил упавший шкаф.

"Я слышу, что мама ходит, ищет меня и никак найти не может. Я вижу там дырочка у коляски и высунула ногу. Мама меня увидела. Я пыталась сама поднять этот шкаф, но он не поднимался. Мама сдвинула его, там образовалась щель, и я через нее выползла", – пояснила девочка.

Когда девочка увидела, что несколько этажей дома рухнули из-за взрыва, она испугалась за сестру, которая оказалась на краю дома.

"Я кричала: "Не вздумай дергаться, только не дергайся, пожалуйста!" Дочь вытащила и попросила ее помочь достать сестру", – рассказала мама девочек.

Старшая сестра аккуратно достала девочку и перекинула ее маме. В этот момент подоспели спасатели, которые спустили детей вниз.

8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

Жертвами ЧП стали два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

