Путин обсудил с Воробьевым меры помощи семьям, пострадавшим от взрыва газа в Ногинске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о том, как идет ликвидация последствий взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске. Также они обсудили меры помощи пострадавшим семьям.

Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате ЧП обрушились несколько этажей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося.

Согласно последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали. Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 14 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.