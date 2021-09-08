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Происшествия

10:09

Пострадавшим детям после взрыва газа в Ногинске ничего не угрожает – Мишонова

происшествия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пострадавшим детям при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске ничто не угрожает. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"В настоящее время из-под завалов дома в Ногинске извлекли двух девочек – 5 и 10 лет. К счастью, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения. Их жизни сейчас ничто не угрожает", – заявила Мишонова.

Взрыв газа произошел в Ногинске на улице 28 Июня утром в среду, 8 сентября. В результате обрушились несколько этажей жилого дома.

По предварительным данным, взрыв случился из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ногинске

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