Жители Ногинска рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме

Фото: ТАСС/Валерий Мустаев

Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает RT.

Один из них поделился, что проснулся от сильного хлопка и небольшой тряски дома. Сам он живет в соседнем доме в том же районе. Когда мужчина выглянул в окно, увидел в районе 100 метров обломки и много пострадавших машин.

По словам очевидца, ранее он никогда не слышал ни о каких технических проблемах с этим домом. Более того, недавно здание привела в порядок управляющая компания.

Жительница Ногинска также рассказала, что живет недалеко от места происшествия. По ее словам, в 6:50 она услышала очень громкий звук, а через пять минут звуки сирены.

"Поняла, что был взрыв. Следом коллега и видео прислал, мы рядом живем", – отметила она.

Инцидент произошел утром 8 сентября в Богородском городском округе Московской области. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей. Погибли мужчина и женщина. Пострадали еще пять человек, включая двоих детей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося. По неподтвержденным данным, причиной хлопка могла стать утечка газа.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место взрыва выехали глава Подмосковья Андрей Воробьев, вице-губернатор Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

