Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

В возрасте 74 лет скончался бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров. Об этом на свой странице в Instagram написала его коллега Алла Данько.

"Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров", – сообщила Данько.

Она напомнила, что Петров первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики. Также Данько написала о совместной работе с ведущим в новостных программах, на концертах и фестивалях.

"Рано, Юра! Скорблю! Соболезную родным!" – заключила коллега телеведущего.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. Он учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, который окончил в 1968 году. В период с 1982 по 1995 год работал на Центральном телевидении. Петров был ведущим новостей, программы "Время", озвучивал передачи и занимался дубляжем.

