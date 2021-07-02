Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на сайте театра "Ромэн".

"Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", – говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не разглашается. Дата прощания с ним будет сообщена позже.

Николай Сличенко начал карьеру в качестве артиста вспомогательного состава в цыганском театре "Ромэн" в 1951 году. В 1977 году он стал худруком и главным режиссером театра.

Он сыграл более чем 60 ролей в различных фильмах и театральных постановках. Сличенко также был лауреатом Госпремии СССР, обладателем премии правительства РФ и многих других наград.

