Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до восьми

09:39
Фото: ТАСС
В результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей, рассказали в подмосковном Минздраве. Об этом сообщает ТАСС.
"По предварительной информации, в результате взрыва в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия", – заявили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили РИА Новости в больнице, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"В хирургии находится трое пострадавших, в нейрохирургии – двое пострадавших, в реанимации находится один пострадавший, и женщина находится в травмпункте, ждет, когда ей наложат гипс, состояние удовлетворительное", – сказали в больнице.
Как рассказали в экстренных службах, взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья.
"В этой квартире проживала многодетная семья. Маленькая девочка оказалась на краю обрушения, где была стена, ее спустили вниз спасатели", – сказал собеседник ТАСС.
По его словам, людей спускали вниз с помощью лестниц. По данным подмосковного главка МЧС, из подъезда, в котором произошел взрыв, был спасен и эвакуирован 51 человек.
"Всего из дома было эвакуировано более 170 человек", – сказали в ведомстве, уточнив, что всего в доме зарегистрированы 177 человек, среди которых 53 ребенка.
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что власти окажут пострадавшим финансовую помощь.
"Самое главное – людям будет оказана финансовая помощь и помощь вещами, чтобы ни у кого не было проблем с проживанием на этот период", – заявил он в эфире канала "Россия 24".
Хромушин пояснил, что в настоящее время эвакуированные из дома жители переведены в ближайший детский сад, для них будет организовано временное размещение.
"В течение суток будет обследована конструкция комплексом "Струна", после этого можно будет вернуть соседний подъезд домой, дальше будем проводить обследование конструктивное и принимать решение по ремонту", – добавил Хромушин.
По его словам, в ближайшее время на место происшествия приедет губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Взрыв газа произошел в Ногинске утром 8 сентября. Это случилось на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Более 170 человек эвакуировали из жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв газа
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