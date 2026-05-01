Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

01 мая, 12:47

В столице начали высаживать виолу

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. Саженцы виолы украсят сквер на площади Гагарина, парк Победы на Поклонной горе, Манежную площадь и другие знаковые объекты. Кроме того, цветы высадят вдоль Ленинского и Кутузовского проспектов, Рублевского шоссе и ряда ключевых магистралей города", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В парке Победы на Поклонной горе можно будет увидеть цветники в виде часов и триколора, а вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной появятся пять тематических арт-цветников, оформленных в честь Года единства народов РФ.

При высаживании цветов специалисты используют автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования. Это позволяет сформировать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды.

Кроме того, специалисты закаляют рассаду, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде.

В апреле городские цветники подготовили к весенне-летнему сезону. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. Бирюков уточнил, что к майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, высаженных осенью 2025 года.

В Москве начали высаживать первые весенние цветы

