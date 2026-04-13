Сергунина: более 300 видов цветов будет радовать гостей ВДНХ в этом году

Некоторые высаженные осенью на ВДНХ первоцветы уже распустились и встречают посетителей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в конце прошлого сезона специалисты высадили десятки первоцветов. Сейчас их уже можно увидеть в цветнике "Душа России" у главного входа и в клумбах вдоль Центральной аллеи.

"В этом году посетителей главной выставки страны будет радовать больше 300 видов однолетних и многолетних цветов. Первыми по традиции появляются подснежники, сциллы, а летом вся территория ВДНХ преображается благодаря розам, занимающим особое место в ландшафтном оформлении комплекса", – отметила Сергунина.

Сейчас некоторые цветы появляются у южного входа, в сквере у "Москвариума", недалеко от выставочно-торгового центра Республики Армении (павильон № 68), рядом с северным и южным розариями, возле фонтана "Мальчик с рыбой" за павильоном № 64 "Оптика", а также в зеленых зонах вдоль кольцевой дороги. Еще около 39 тысяч луковичных высадили в саду пяти чувств, который окружает "Ленту Мебиуса".

Также стоит посмотреть на "Большую картину полей" в ландшафтном парке "Природа культивируемая". За яркость и внешние особенности ее стали называть "полями Кандинского".

Позже в парке "Останкино" можно будет увидеть махровые тюльпаны самых разных оттенков. Гостей порадуют розовые, желтые, белые и фиолетовые цветы.

А в конце весны – начале лета жители и гости столицы увидят на ВДНХ более 36 тысяч кустов роз. Они появились на выставке еще в 1939 году, когда она только открылась. Тогда посмотреть на эти цветы приезжали со всей страны.

Несмотря на особенности столичного климата, на территории представлены в том числе чайно-гибридные, парковые, почвопокровные розы и флорибунда. В этом году специалисты дополнительно высадят кусты сорта "сатчмо", которые начали украшать выставку еще полвека назад.

В основном розы можно будет найти у арки главного входа, рядом с павильонами № 84 "Дом культуры" и № 510 "Главвино", в северном и южном розариях, у фонтанов "Каменный цветок", "Дружба народов", "Золотой колос".

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела форзиция, которую в Европе называют пасхальным кустом. В природе можно встретить 11 видов этого растения семейства маслиновых (Oleaceae). Особенностью форзиции являются желтые цветы, которые появляются на ветвях еще до листьев.

