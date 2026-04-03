Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 15:20

Город

Первый рододендрон расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первый рододендрон расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum) – тот самый, который в народе ошибочно называют "сибирским багульником". Или даже сакурой, как обычно", – говорится в сообщении.

Ярко-розовые цветы кустарника украсили Вересковую горку. В саду также рассказали, что растение получило название в честь Даурии – исторической области в Забайкалье.

В дикой природе рододендрон растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Его можно найти в Восточной Сибири, Северной Монголии, Маньчжурии, Северо-Восточном Китае, Корее, на Дальнем Востоке, Сахалине и в Японии.

Растение обладает морозостойкостью и применяется в народной медицине для лечения ревматизма и сердечных заболеваний.

Ранее в "Аптекарском огороде" в Теневом саду началось цветение волчеягодника обыкновенного, известного также под народным названием волчье лыко или же пухляк. Кустарник легко узнать по ярко-розовым цветкам, которые появляются ранней весной и располагаются небольшими пучками прямо на стеблях. Растение выглядит декоративно и привлекает внимание посетителей.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика