Первый рододендрон расцвел в "Аптекарском огороде"

Первый рододендрон расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum) – тот самый, который в народе ошибочно называют "сибирским багульником". Или даже сакурой, как обычно", – говорится в сообщении.

Ярко-розовые цветы кустарника украсили Вересковую горку. В саду также рассказали, что растение получило название в честь Даурии – исторической области в Забайкалье.

В дикой природе рододендрон растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Его можно найти в Восточной Сибири, Северной Монголии, Маньчжурии, Северо-Восточном Китае, Корее, на Дальнем Востоке, Сахалине и в Японии.

Растение обладает морозостойкостью и применяется в народной медицине для лечения ревматизма и сердечных заболеваний.

Ранее в "Аптекарском огороде" в Теневом саду началось цветение волчеягодника обыкновенного, известного также под народным названием волчье лыко или же пухляк. Кустарник легко узнать по ярко-розовым цветкам, которые появляются ранней весной и располагаются небольшими пучками прямо на стеблях. Растение выглядит декоративно и привлекает внимание посетителей.

