03 апреля, 15:20
Первый рододендрон расцвел в "Аптекарском огороде"
Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
Первый рододендрон расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
"Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum) – тот самый, который в народе ошибочно называют "сибирским багульником". Или даже сакурой, как обычно", – говорится в сообщении.
Ярко-розовые цветы кустарника украсили Вересковую горку. В саду также рассказали, что растение получило название в честь Даурии – исторической области в Забайкалье.
В дикой природе рододендрон растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Его можно найти в Восточной Сибири, Северной Монголии, Маньчжурии, Северо-Восточном Китае, Корее, на Дальнем Востоке, Сахалине и в Японии.
Растение обладает морозостойкостью и применяется в народной медицине для лечения ревматизма и сердечных заболеваний.
Ранее в "Аптекарском огороде" в Теневом саду началось цветение волчеягодника обыкновенного, известного также под народным названием волчье лыко или же пухляк. Кустарник легко узнать по ярко-розовым цветкам, которые появляются ранней весной и располагаются небольшими пучками прямо на стеблях. Растение выглядит декоративно и привлекает внимание посетителей.
Сакура распустится в Москве в 20-х числах апреля