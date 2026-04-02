02 апреля, 09:59

В "Аптекарском огороде" в Москве расцвел пухляк

Фото: hortus.msu.ru

В Аптекарском огороде в Теневом саду началось цветение волчеягодника обыкновенного (Daphne mezereum), известного также под народным названием волчье лыко или же пухляк. Об этом сообщили в телеграм-канале сада.

Кустарник легко узнать по ярко-розовым цветкам, которые появляются ранней весной и располагаются небольшими пучками прямо на стеблях. Растение выглядит декоративно и привлекает внимание посетителей.

Специалисты напомнили, что волчеягодник полностью ядовит. Опасны все его части, включая плоды, а также продукты, полученные из растения.

В августе на кустарнике созревают ярко-красные ягоды, которые могут выглядеть съедобными, однако употреблять их категорически нельзя из-за высокой токсичности.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела экзотическая глициния, известная как вистерия. Гости сада могут увидеть редкий камерный момент. В теплом климате лиана достигает 20 метров и способна гнуть металлические опоры, поэтому ее обрезают дважды в год.

