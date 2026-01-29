В "Аптекарском огороде" впервые в XXI веке зацвело авокадо

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Гватемальское авокадо зацвело в "Аптекарском огороде" в Москве впервые в XXI веке. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ.

"Семя из Перу, привезенное в 2015 году, превратилось в тропическую звезду пальмовой оранжереи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время цветет только один экземпляр рядом с саговником XIX века. В планах ботанического сада ручное опыление. Там также отметили, что само цветение является редким и ценным событием.

Ранее в субтропической оранжерее впервые за долгое время заплодоносила фейхоа. Отмечалось, что последний раз растение принесло единственный плод 20 лет назад.

Кроме того, в "Аптекарском огороде" представили редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо". Цветок происходит из эквадорских провинций Пичинча и Асуай. В дикой природе он растет на деревьях в высокогорных лесах Анд на высоте до 2,5 тысячи метров.