14 января
Выставка "Репетиция весны" откроется в Ботаническом саду МГУ в феврале
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка "Репетиция весны", рассказали в пресс-службе московского учреждения.
Она состоится с 14 февраля по 9 марта. Свыше 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, миндаль и многие другие растения расцветут на два месяца раньше природного срока.
Главная тема этого сезона – загадочные сады Самарканда и Бухары. Для того чтобы растения зацвели, используется методика под названием "выгонка": для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются.
Представители Ботанического сада отметили, что "Репетиция весны" является самым масштабным в стране ранневесенним праздником наиболее эффектных и новых сортов тюльпанов. Некоторые, например, пахнут арбузами и карамелью, а другие похожи на пионы или горящее пламя.
Ранее сообщалось, что 24 января в "Аптекарском огороде" откроется выставка ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи "Цветы удачи и нефритовый бамбук". Посетителям представят портреты панд, слив, бамбука, камелий и азалий.