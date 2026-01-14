Выставка "Репетиция весны" откроется в Ботаническом саду МГУ в феврале

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка "Репетиция весны", рассказали в пресс-службе московского учреждения.

Она состоится с 14 февраля по 9 марта. Свыше 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, миндаль и многие другие растения расцветут на два месяца раньше природного срока.

Главная тема этого сезона – загадочные сады Самарканда и Бухары. Для того чтобы растения зацвели, используется методика под названием "выгонка": для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются.

Представители Ботанического сада отметили, что "Репетиция весны" является самым масштабным в стране ранневесенним праздником наиболее эффектных и новых сортов тюльпанов. Некоторые, например, пахнут арбузами и карамелью, а другие похожи на пионы или горящее пламя.

Ранее сообщалось, что 24 января в "Аптекарском огороде" откроется выставка ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи "Цветы удачи и нефритовый бамбук". Посетителям представят портреты панд, слив, бамбука, камелий и азалий.

