07 января, 12:33

Город

Фестиваль китайского Нового года начнется в "Аптекарском огороде" 7 февраля

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Фестиваль китайского Нового года пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 7 февраля по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Как отметил куратор Субтропической оранжереи Алексей Филин, оранжерею преобразят в соответствии с традициями китайского Нового года. Там появятся красные фонари, гирлянды и другие украшения.

"Для нас важно, что китайский Новый год – это также праздник начала весны. Ведь уже с 14 февраля по 9 марта пройдет наша самая популярная выставка "Репетиция весны" с тысячами цветущих тюльпанов, нарциссов, подснежников", – подчеркнул он.

С 26 января по 6 февраля Субтропическая оранжерея будет закрыта для подготовки к фестивалю.

Ранее в Москве завершился прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов заведений. Дизайн оценят участники проекта "Активный гражданин". При этом одним из главных трендов зимнего оформления фасадов остается хвоя, которой украшают входы в заведения. Однако у каждого дизайна есть своя отличительная черта.

"Новости дня": гигантская матрешка появилась в Тверском районе Москвы

городфестивали

