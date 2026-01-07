Фестиваль китайского Нового года начнется в "Аптекарском огороде" 7 февраля

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Фестиваль китайского Нового года пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 7 февраля по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Как отметил куратор Субтропической оранжереи Алексей Филин, оранжерею преобразят в соответствии с традициями китайского Нового года. Там появятся красные фонари, гирлянды и другие украшения.

"Для нас важно, что китайский Новый год – это также праздник начала весны. Ведь уже с 14 февраля по 9 марта пройдет наша самая популярная выставка "Репетиция весны" с тысячами цветущих тюльпанов, нарциссов, подснежников", – подчеркнул он.

С 26 января по 6 февраля Субтропическая оранжерея будет закрыта для подготовки к фестивалю.

