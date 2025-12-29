Форма поиска по сайту

29 декабря, 12:17

Город

Завершился прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве завершился прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов заведений. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что зимой организаторы получили около 5,5 тысячи заявок.

"Фантазия предпринимателей не знает границ: на фасадах можно встретить композиции из воздушного зефира, мандаринов, жемчужные нити и, конечно же, символы наступающего года", – добавил Немерюк.

Зимний дизайн оценят участники проекта "Активный гражданин". Результаты голосования конкурсная комиссия учтет при распределении номинаций.

Одним из главных трендов зимнего оформления фасадов остается хвоя, которой украшают входы в заведения. При этом у каждого дизайна есть своя отличительная черта.

Среди фруктов особой популярностью в качестве элементов праздничного оформления пользуются мандарины. Также можно встретить и гранаты, например, у грузинского ресторана на Малой Бронной улице. Вход в другое заведение оформили в виде зефира.

На втором месте по популярности вязаная тематика. Шерсть и пуговицы украсили главный вход торгового центра на Сходненской улице. Ресторан северной кухни на Пятницкой улице также украшен в этом стиле.

В свою очередь, владельцы римского бистро в Камергерском переулке выбрали русские мотивы. Кроме того, у ресторана на Страстном бульваре можно увидеть большие подарки с гжельскими узорами.

Также столичных предпринимателей вдохновили сказки. Например, по мотивам книги "Алиса в Стране чудес" украсили заведения на улицах Неглинной и Большой Дмитровке. Буратино ростом в несколько этажей появился у Центрального детского магазина.

Помимо этого, в городе можно увидеть украшения цирковой тематики.

Лошадь, которая является символом нового года, тоже в числе самых популярных дизайнерских решений. В Трехпрудном переулке появилась волшебная карусель с фигурами животных.

Многие предприниматели украсили входы в заведения элементами белого цвета. Новым трендом в этом году стали Щелкунчик и Мышиный король, а на улице Вертолетчиков появился советский ковер. Перед ним поставили зеркало для селфи и разместили надпись "Место, чтобы загадать желание".

Ранее в районе Замоскворечье в рамках проекта "Зима в Москве" появилась тематическая новогодняя ель. Она расположена около выхода из наземного вестибюля станции метро "Третьяковская". На игрушках можно увидеть мемориальную квартиру А. С. Пушкина на Арбате, церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", павильон № 35 "Главтабак" на ВДНХ и многое другое.

