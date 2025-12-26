Более 7,7 тысячи предпринимателей участвуют в городском проекте "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 7,7 тысячи столичных предпринимателей принимают участие в проекте "Зима в Москве", используя его возможности в качестве продвижения бренда и привлечения новых клиентов, сообщил портал мэра и правительства города.

Только в течение летнего сезона на территории московских парков было осуществлено более 38 совместных проектов с российскими компаниями и брендами. Бизнесмены поделились своими ожиданиями от нового сезона, а также рассказали о результатах, достигнутых благодаря участию в предыдущих.

Отмечается, что проект "Зима в Москве" предоставляет бизнесу статус равноправного партнера города и соавтора городских событий. Предприниматели получают возможность организовывать мероприятия на собственных площадках или на территориях, предоставленных в рамках проекта.

Помимо этого, они могут создавать специальные брендированные зоны и размещать свою продукцию в арт-павильонах. Присоединиться к проекту в качестве партнера можно на странице "Время возможностей для бизнеса".

Ключевыми площадками для интеграции бизнеса, которые позволяют партнерам выстраивать долгосрочное сотрудничество и реализовывать проекты, направленные на повышение узнаваемости и взаимодействие с аудиторией, являются столичные парки.

Яркий пример стратегического партнерства – компания "Вкусвилл". В рамках проекта "Лето в Москве" она выступила партнером специально созданных пикниковых зон в парках "Музеон", 50-летия Октября, "Ходынское поле" и Измайловском парке. Посетители могли арендовать товары для пикника и приобрести продукты компании как в составе готовых корзин, так и по отдельности.

Для комфортного отдыха зоны были оснащены уличными зонтами, пледами и цветочными кашпо. Также предусмотрели поилки с водой для домашних животных, которых гости приводили с собой. Дополнительно на площадках была организована акция по приему пластиковых крышек от бутылок в обмен на бонусы компании.

В зимнем сезоне сотрудничество продолжается: бренд стал партнером катков в Измайловском парке, парке "Сокольники" и ландшафтном парке "Митино". В рамках этой интеграции работают зимние торговые точки, где посетители катка могут перекусить между сеансами, а также принять участие в специальной событийной программе.

Девелоперская компания ПИК реализовала в зимнем сезоне партнерский проект под названием "ПИК "Зимние каникулы" в парке "Серебряный бор". Была создана брендированная зона зимнего отдыха, включающая лыжный прокат, лаундж-пространство и площадки для активного и семейного досуга.

Проект объединил в себе спортивные, образовательные и творческие мероприятия, а также специальные программы для детей. Особое внимание было уделено бесплатным тренировкам "ПИК спорт", которые проводят профессиональные тренеры и мастера спорта.

В парке "Ходынское поле" компания Rostic's осуществила партнерский проект в формате новогоднего квеста, интегрировав брендированную зону в прогулочный маршрут. Пространство объединило точки питания, зону отдыха и фотоплощадки, которые были встроены в существующую парковую инфраструктуру.

Девелопер "22/11" выступил партнером керлинговой площадки в парке "Фили". Инициатива была реализована тоже в рамках "Зимы в Москве". Также в парке появились костровая зона и диджейский домик. Этот проект дополнил зимнюю инфраструктуру "Филей" и стал частью общей городской программы сезонных развлечений.

Кроме того, на катке в Парке Горького появилась особая зона – "Станция тепла" от сервиса "Яндекс пэй". В рамках ее работы запланированы различные мероприятия. Представители бренда будут кататься на коньках, раздавая призы и подарки победителям. На площадке обустроена зона с имитацией костра, оснащенная инфракрасными обогревателями, а также креслами, где каждый может согреться после катания.

Компания "Авиасейлс" реализовала в парке искусств "Музеон" социально-экологический проект "Отели для птиц", направленный на помощь пернатым в холодный период года. На территории парка были размещены кормушки, выполненные в виде фасадов известных отелей. Эта инициатива способствует воспитанию бережного отношения к городской природе.

Среди других крупных партнеров текущего зимнего сезона – компании "Роснефть", Альфа-Банк и "Яндекс Маркет". Как отметил директор по маркетингу последней Андрей Довжик, фестиваль "Маркет Маркета", организованный компанией, стал частью новогодней атмосферы столицы. В одном из павильонов на Болотной набережной были представлены товары локальных московских брендов в категориях для дома, декора, одежды и других. Проект призван помочь бизнесу расширить аудиторию и увеличить объемы продаж, а покупателям – поддержать местных производителей и приобрести уникальные товары.

К "Зиме в Москве" присоединились и другие бренды. Например, магазины "Мосоптика" в течение зимних месяцев предлагают линзы для очков всего за один рубль при покупке оправы. Основатель бренда Александр Багров подчеркнул, что участие в проекте – это не только возможность увеличить продажи, но и шанс продемонстрировать надежность и компетентность компании, что особенно важно для привлечения новых деловых партнеров.

Традиционным участником проекта является компьютерная академия "Топ". По выходным в ее филиалах проходят бесплатные мастер-классы по созданию игр и компьютерных персонажей, в том числе на зимнюю и новогоднюю тематику. По словам директора одного из филиалов сети Анастасии Токаевой, такие мероприятия помогают превратить увлечение детей гаджетами в полезный навык, развивают логику и творчество, а также знакомят с современными профессиями. Такие мастер-классы – первый шаг к тому, чтобы хобби переросло в выбор будущего.

В рамках прошедшего летнего сезона было реализовано более 450 партнерских интеграций бизнеса в событийные проекты столицы. Вместе с городом в проекте приняли участие 1,9 тысячи компаний, что на 73% превышает показатель 2024 года. Общий объем инвестиций бизнеса в проект "Лето в Москве" составил 2,1 миллиарда рублей.

Благодаря такому активному участию делового сообщества программа получилась насыщенной и разнообразной: в столице открылись десятки новых площадок, а афиша пополнилась множеством интересных событий.

В свою очередь, "Зима в Москве" является главным событием сезона и одним из ключевых драйверов городской экономики. Проект успешно объединяет усилия города и бизнеса, создавая новые возможности для развития туризма, торговли, сферы услуг и креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели в преддверии Нового года представили новогодние украшения, игрушки и угощения. Например, основательница бренда имбирных пряников ручной работы Любовь Фролова подготовила коллекцию пряников с изображением Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, она изготавливает пряничные домики.

