Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:00

Город

Что предлагает столичный бизнес в преддверии главного зимнего праздника

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели представили новогодние украшения, игрушки и угощения в преддверии Нового года, передал портал мэра и правительства Москвы.

Например, основательница бренда имбирных пряников ручной работы Любовь Фролова подготовила коллекцию пряников с изображением Деда Мороза и Снегурочки. Также она изготавливает пряничные домики.

Развивать бизнес Фроловой помогла победа в региональном этапе программы "Мама-предприниматель".

"Мне нравится создавать красоту с помощью кондитерского искусства. Полученные знания помогают мне подготовиться к высокому сезону и порадовать еще больше людей зимними сладостями", – поделилась женщина.

В свою очередь, основатели мастерской вязаных игрушек Елена и Михаил Васины сделали яркие гирлянды и коллекцию фигурок животных. Работу над своим проектом предприниматели начали 10 лет назад. За это время их изделия приобрели более 10 тысяч семей.

В 2025 году Васины оформили статус социальных предпринимателей и воспользовались услугой "Фотоконтент для бизнеса". В результате качественные фото усилили интерес покупателей и увеличили продажи примерно на четверть.

Участники проекта "Зима в Москве" также создают праздничное настроение на своих площадках, в том числе владелица сети цветочных мастерских в Москве и Московской области Кристина Широкова. По выходным в столичном филиале для горожан проводят мастер-классы по созданию новогодних композиций из хвои. Участникам мастер-классов Широковой рассказывают о флористике и объясняют особенности работы с цветами.

Между тем участниками зимнего клуба "Москва" на Тверском бульваре стали 75 брендов. Под открытым небом установили 13 домиков и ротонд. В числе товаров, которые представили предприниматели на Тверском бульваре, – разнообразная косметика, средства для волос и тела, парфюмерные и текстильные изделия.

Новогодние подарки и предметы декора можно приобрести на площадках проекта "Зима в Москве"

Читайте также


бизнесгород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика