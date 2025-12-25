Что предлагает столичный бизнес в преддверии главного зимнего праздника

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели представили новогодние украшения, игрушки и угощения в преддверии Нового года, передал портал мэра и правительства Москвы.

Например, основательница бренда имбирных пряников ручной работы Любовь Фролова подготовила коллекцию пряников с изображением Деда Мороза и Снегурочки. Также она изготавливает пряничные домики.

Развивать бизнес Фроловой помогла победа в региональном этапе программы "Мама-предприниматель".

"Мне нравится создавать красоту с помощью кондитерского искусства. Полученные знания помогают мне подготовиться к высокому сезону и порадовать еще больше людей зимними сладостями", – поделилась женщина.

В свою очередь, основатели мастерской вязаных игрушек Елена и Михаил Васины сделали яркие гирлянды и коллекцию фигурок животных. Работу над своим проектом предприниматели начали 10 лет назад. За это время их изделия приобрели более 10 тысяч семей.

В 2025 году Васины оформили статус социальных предпринимателей и воспользовались услугой "Фотоконтент для бизнеса". В результате качественные фото усилили интерес покупателей и увеличили продажи примерно на четверть.

Участники проекта "Зима в Москве" также создают праздничное настроение на своих площадках, в том числе владелица сети цветочных мастерских в Москве и Московской области Кристина Широкова. По выходным в столичном филиале для горожан проводят мастер-классы по созданию новогодних композиций из хвои. Участникам мастер-классов Широковой рассказывают о флористике и объясняют особенности работы с цветами.

Между тем участниками зимнего клуба "Москва" на Тверском бульваре стали 75 брендов. Под открытым небом установили 13 домиков и ротонд. В числе товаров, которые представили предприниматели на Тверском бульваре, – разнообразная косметика, средства для волос и тела, парфюмерные и текстильные изделия.