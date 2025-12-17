Особенные подарки можно приобрести на социальном маркетплейсе в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В преддверии Нового года и Рождества москвичи могут приобрести уникальные подарки на социальном маркетплейсе "Москва – добрый город". Зимняя коллекция включает более 150 изделий ручной работы, созданных мастерами с инвалидностью, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что маркетплейс уже четыре года позволяет поддерживать горожан с инвалидностью или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, одновременно радуя близких подарками. На платформе представлен каталог из более 1,7 тысячи изделий, регулярно пополняемый сезонными и тематическими товарами.

Ракова подчеркнула, что в преддверии новогодних праздников был открыт специальный раздел подарков, созданных в инклюзивных мастерских некоммерческих организаций (НКО). Там можно найти вязаные шапки и шарфы, елочные игрушки, фигурные свечи, ватные композиции и ароматное мыло в виде мандаринов.

"Все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив", – рассказала заммэра.

Кроме того, "Гильдия мастеров" подготовила праздничные наборы мыла и мыльные композиции со снеговиком и Дедом Морозом. А мастера фонда "Жизненный путь" создали яркие керамические подвески для елки.

Благотворительный фонд "Мозаика счастья" предлагает фонарики в форме животных, а центр ремесел "Семейные традиции" – ватные фигурки детей в зимних нарядах. Выбрать изделия можно на сайте dobrayamoskva.ru.

В настоящее время на платформе представлены товары более чем 1,5 тысячи особенных мастеров, которые осваивают новые техники под руководством наставников, выражают себя через творчество, зарабатывают и профессионально развиваются.

С 2021 года количество партнеров проекта выросло с 7 до 50 НКО, мастера создали более 60 тысяч изделий, а общий объем продаж достиг почти 100 миллионов рублей. Продукция представляется на городских, благотворительных и корпоративных мероприятиях, а бизнес-клиенты регулярно оформляют корпоративные заказы.

Маркетплейс предоставляет возможность жителям и компаниям участвовать в благотворительности, внося вклад в развитие инклюзии и социальных инициатив в Москве.

Ранее сообщалось, что с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru можно открыть новогодний сбор средств в пользу нуждающихся. Процесс создания сбора состоит из нескольких шагов. Пользователю нужно выбрать подходящий повод, установить срок действия сбора и подобрать визуальное оформление страницы.