15 декабря, 15:31

Общество

Новогодние представления для детей участников СВО пройдут на юго-востоке столицы

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы

В разных районах ЮВАО пройдут новогодние представления для детей участников СВО и других льготных категорий горожан. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Праздничные мероприятия состоятся с 16 по 30 декабря в рамках проекта "Зима в Москве". Они организованы главами управ и муниципальных образований округа.

Например, в Выхино-Жулебине для детей-льготников подготовили спектакль "Аленький цветочек". Его проведут 16 декабря в здании Государственного университета управления. Перед представлением Дед Мороз поздравит детей и вручит подарки.

В Марьине в праздничную программу войдут конкурсы, концерт и сюрпризы сказочных героев. Мероприятия пройдут 19 декабря в библиотеке № 131 на Братиславской улице.

Кроме того, в организации карнавала приняли участие юные волонтеры. Они также помогают плести маскировочные сети, упаковывать продукты питания и одежду для отправки на фронт.

В свою очередь, в районе Люблино 20 декабря в культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице ребятам представят новогодний спектакль.

"В этом году мы раздали более 400 пригласительных билетов и сделаем все, чтобы каждый ребенок почувствовал нашу поддержку, окунулся в атмосферу новогоднего волшебства и получил позитивные эмоции", – рассказала замглавы управы района Люблино Елена Полухова.

Новогодние мероприятия также запланированы в Капотне, Печатниках, Лефортове и других районах ЮВАО.

Ранее сообщалось, что в рамках "Зимы в Москве" пройдет благотворительная акция "Добрая елка". Москвичи смогут исполнить желания детей, чьи отцы являются бойцами спецоперации.

Также акция распространяется на ребят, которые находятся под опекой некоммерческих организаций и оказались в трудной жизненной ситуации. Принять участие в проекте можно до 28 февраля 2026 года.

Ярмарки и мастер-классы подготовлены на фестивале "Путешествие в Рождество"

Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

