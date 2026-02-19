Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится в Швейцарии

Фото: ТАСС/Zuma

Следующая встреча переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине вновь состоится в Швейцарии, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

Украинский президент не уточнил, когда именно состоится новый раунд переговоров и в каком составе он пройдет.

"Это вся информация, которой я располагаю на сегодня", – сказал Зеленский в ходе интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Моргана.

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины прошли в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день консультации продлились около 6 часов, а во второй – порядка 2.

После завершения встреч в Женеве помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта были тяжелыми, но деловыми. Он указал, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время, но не уточнял точную дату и место встреч.

