Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 10:55

Политика

Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится в Швейцарии

Фото: ТАСС/Zuma

Следующая встреча переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине вновь состоится в Швейцарии, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

Украинский президент не уточнил, когда именно состоится новый раунд переговоров и в каком составе он пройдет.

"Это вся информация, которой я располагаю на сегодня", – сказал Зеленский в ходе интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Моргана.

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины прошли в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день консультации продлились около 6 часов, а во второй – порядка 2.

После завершения встреч в Женеве помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта были тяжелыми, но деловыми. Он указал, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время, но не уточнял точную дату и место встреч.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика