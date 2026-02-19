Лавров обвинил Зеленского в отсутствии стремления к миру

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что поведение и выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о его неготовности к мирному урегулированию. Об этом глава ведомства заявил в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya.

"То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил", – подчеркнул Лавров.

Ранее Зеленский в первый день трехсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном пригрозил РФ санкциями. Кроме того, он в матерной форме потребовал от Запада ввести ограничения против россиян, проживающих в США и Евросоюзе, и призвал выгнать их обратно в Россию.