Россиян предупредили о росте мошенничеств в сфере онлайн-знакомств

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники стали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов одной телекоммуникационной компании.

На первом этапе схемы аферисты совершают обзвон по случайным номерам в поисках одиноких людей, заинтересованных в создании пары. В группе риска находятся люди в возрасте 40–50 лет.

Представившись сотрудниками агентства знакомств, они предлагают услуги по подбору партнера. Если жертва ведется на приманку, начинается второй этап – детальное анкетирование. Чтобы усыпить бдительность, мошенники подробно расспрашивают о предпочтениях, социальном статусе потенциального партнера и месте его проживания, создавая видимость профессиональной работы.

Финальная стадия схемы наступает после того, как установлен доверительный контакт. Пользователю предлагают внести вступительный взнос для активации услуг. Жертве отправляют ссылку для оплаты, которая ведет на фишинговый ресурс. Перейдя по ней, человек рискует раскрыть платежные данные и потерять деньги.

В компании подчеркнули, что тактика поэтапного обсуждения деталей направлена исключительно на создание иллюзии доверия, что повышает шансы преступников на успех.

Эксперты напоминают о базовых правилах безопасности: только мошенники запрашивают по телефону личную информацию, коды банковских карт, пароли или просят перейти по ссылкам. В такой ситуации следует немедленно завершить разговор и положить трубку.

Ранее россиян предупредили о популярных схемах мошенничества перед 23 февраля. Для обмана злоумышленники используют призывы перевести деньги на помощь ветеранам или семьям военнослужащих через поддельные сайты. Также они создают сайты-однодневки, продающие тематическую атрибутику по низким ценам.