18 февраля, 09:21

Безопасность
Эксперт Бедеров: мошенники используют отработанные схемы обмана в преддверии 23 февраля

Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества перед 23 февраля

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали использовать отработанные схемы обмана россиян в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Он указал, что праздник создает специфические векторы для атак. Например, злоумышленники могут предложить потенциальной жертве вложить деньги в якобы патриотические проекты или акции оборонных предприятий от имени фондов.

Мошенники также используют призывы перевести деньги на помощь ветеранам или семьям военнослужащих через поддельные сайты. Для обмана россиян создают сайты-однодневки, продающие тематическую атрибутику по низким ценам.

Эксперт посоветовал совершать покупки на проверенных сайтах с HTTPS-соединением.

"Избегайте переводов частным лицам (по номеру карты или телефона) за покупки в незнакомых магазинах. Всегда проверяйте организации и проекты, собирающие средства, особенно перед крупными праздниками или мероприятиями. Убедитесь, что сайт или страница принадлежит настоящей организации", – сказал Бедеров.

Он напомнил, что не стоит передавать реквизиты третьим лицам или неизвестным сайтам. В случае подозрительных транзакций нужно сообщить о них банку. Помимо прочего, не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам и вводить личные данные на незнакомых сайтах.

Бедеров подчеркнул, что злоумышленники часто используют фишинговые письма и сообщения. Чтобы себя обезопасить, он посоветовал поддерживать обновления операционной системы и приложений, а также везде включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах. Злоумышленники стали публиковать в них фейковые объявления по продаже вещей и просить перевести деньги в качестве залога. После перевода денег мошенники убеждают жертву в том, что заказ оформлен, и перестают выходить на связь.

