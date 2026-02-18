Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 09:06

Транспорт

Интервалы движения поездов Курского направления МЖД увеличены по техпричинам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Интервалы движения поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным МЖД, движение поездов на участке Львовская – Столбовая Курского направления осуществляется по обоим путям. Отстают от графика несколько поездов дальних маршрутов, которые следуют в обе стороны.

Ранее на этом участке по одному из путей организовали реверсивное движение. МЖД делает все необходимое для сокращения времени опоздания составов.

Также в обе стороны следуют с отклонением от графика и пригородные поезда Казанского направления МЖД. При этом на движение на МЦД-3 ситуация влияния не оказывает. На участке Пески – Голутвин Казанского направления МЖД составы курсируют по обоим путям.

Ранее сообщалось, что до 23 марта изменен график движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3. Корректировки связаны с обновлением инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.

Некоторые составы МЦД-3, следующие по маршруту Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково, отменены, а интервалы между отправлениями с 23:00 до 04:30 увеличены до 30 минут.

Читайте также


транспорт

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика