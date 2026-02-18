Работа сайта аэропорта Шереметьево восстановлена

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Работа официального сайта столичного аэропорта Шереметьево восстановлена, сообщила пресс-служба авиагавани.

"Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на прилет и вылет выполняются по центральному расписанию", – уточнили в аэропорте.

Веб-ресурс Шереметьево оказался недоступен по техническим причинам утром 18 февраля. Восстановлением работы сайта занимались профильные службы воздушной гавани.

До этого сбой возник в системе бронирования авиабилетов Leonardo, в связи с чем появились трудности с регистрацией пассажиров и багажа. Спустя время неполадки удалось устранить. Причиной случившегося стала техническая проблема у провайдера – компании "Сирена Трэвел".