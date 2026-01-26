Форма поиска по сайту

26 января, 15:53

Транспорт

Оформление авиабилетов ограничено из-за сбоя в системе бронирования Leonardo

Фото: 123RF/zenstock

Сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. В связи с этим временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов, сообщили пресс-службы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа".

Кроме того, пока невозможно переоформить и вернуть билеты. Ограничено и получение дополнительных услуг во всех каналах продаж "Аэрофлота", включая контакт-центр и сайт. Возможны изменения в расписании.

О задержках в рейсах пассажиров предупредили столичные аэропорты Шереметьево и Жуковский.

В пресс-службе "Победы" добавили, что в настоящее время система регистрации пассажиров в аэропортах продолжает работать в ручном режиме. Поставщики услуг принимают усилия для оперативного восстановления штатной работы системы.

В конце июля прошлого года в системах "Аэрофлота" произошел сбой, затронувший аэропорт Шереметьево. Причиной стала хакерская атака. В связи с этим Генпрокуратура России сообщила о возбуждении дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Из-за возникших проблем в работе сервисов авиакомпании перевозчик отменил свыше 50 пар рейсов. Восстановить программу полетов удалось через несколько дней.

