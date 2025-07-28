"Аэрофлот" отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в своих системах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила почти 50 пар рейсов из-за сбоя в своих системах, сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее пассажиров предупреждали об отмене 42 пар рейсов, которые курсируют между Москвой, Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском, Мурманском, Омском, Оренбургом, Орском, Пермью, Самарой, Сочи, Санкт-Петербургом, Ставрополью, Тюменью, Уфой и Челябинском.

Теперь стало известно об отмене еще 7 пар рейсов:



SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва;

SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва;

SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва;

SU1962/1963 Москва – Астана – Москва;

SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва;

SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва;

SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва.

В понедельник, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой. В авиакомпании предупредили о неполадках в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент специалисты занимаются минимизацией рисков, связанных с выполнением производственного плана полетов.

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров при осуществлении перевозок.

"Аэрофлот" предложил гражданам, чьи рейсы отменены, вернуть деньги или произвести переоформление на ближайшие даты, при этом кассы в аэропорту временно не выполняют данные функции.

