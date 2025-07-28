Прокуратура взяла на контроль ситуацию со сбоем систем "Аэрофлота"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную со сбоем информационных систем "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время прокуратура проводит проверку. Ведомство также проконтролирует соблюдение прав пассажиров при осуществлении перевозок.

В свою очередь, в "Аэрофлоте" уведомили пассажиров об отмене 42 пар рейсов, которые следуют из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу и Челябинск и обратно.

Тех граждан, которые должны были лететь вышеперечисленными рейсами, попросили обратиться в зал выдачи багажа Шереметьево для того, чтобы забрать оформленные ранее вещи. Кроме того, пассажиров отмененных рейсов призвали покинуть аэропорт, чтобы избежать образования скоплений.

Авиакомпания предложила гражданам, рейсы которых были отменены, вернуть деньги или произвести переоформление на ближайшие рейсы. При этом перевозчик предупредил, что кассы в аэропорту временно не выполняют данные функции. Купленные у агента билеты можно вернуть или переоформить по месту покупки, добавили в "Аэрофлоте".

"От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

О сбое в работе информационных систем "Аэрофлота" стало известно утром в понедельник, 28 июля. Авиакомпания в связи с произошедшим предупредила о возможных неполадках в работе сервисов в аэропорту Шереметьево.

Кроме того, перевозчик сообщил, что по этой причине могут быть внесены изменения в график вылета и прилета самолетов, в том числе авиакомпания не исключила возможной отмены или переноса рейсов.

