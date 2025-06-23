Аэропорт Дубая предупредил о задержке и отмене рейсов

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Ряд рейсов может быть задержан, перенаправлен или отменен в связи с закрытием воздушных пространств ряда стран Ближнего Востока, сообщает на сайте Международного аэропорта Дубая.

Изменения могут также коснуться Международного аэропорта Аль-Мактум, говорится в сообщении.

Тем временем пресс-служба авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways сообщила, что внесет корректировки в маршруты некоторых рейсов, запланированных на 23–24 июня.

В заявлении указано, что авиалинии отслеживают сведения о безопасности и состоянии воздушного пространства в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке. Также компания предупредила пассажиров, что обострившаяся обстановка может привести к сбоям в расписании полетов и задержкам рейсов.

В свою очередь, турецкий перевозчик Turkish Airlines отменил рейсы в Бахрейн, Доху, Абу-Даби, Маскат, Дубай и Кувейт. Представитель авиакомпании Яхья Устюн в социальной сети X призвал пассажиров отслеживать свои рейсы на официальном сайте авиалиний.

Катар, Кувейт и Бахрейн временно закрыли воздушное пространство в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Вечером 23 июня Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз, расположенных в Катаре и Ираке.

По данным СМИ, Исламская Республика запустила 10 ракет. Иран уточнил, что удар по катарской базе Аль-Удейд является ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов.

Также журналисты писали, что администрация главы Штатов Дональда Трампа и Пентагон внимательно следят за потенциальными угрозами базе Аль-Удейд, расположенной в Катаре. При этом американский персонал базы в результате ракетного удара Ирана не пострадал. По данным Пентагона, в ударах были задействованы ракеты малой и средней дальности.