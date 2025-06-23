Росавиация запретила полеты над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром

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Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний и призвала их не выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Катара, Ирака и Иордании. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

Согласно документу, перевозчикам нельзя выполнять полеты в и из аэропортов Израиля и Ирана. Авиакомпании были проинформированы о положениях распоряжения. Ограничения будут действовать до особых указаний, предположительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.

"Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – обратило внимание ведомство.

Вечером 23 июня Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз, расположенных в Катаре и Ираке.

Вооруженными силами Исламской Республики было выпущено 10 ракет, передавали журналисты. Иранская сторона уточнила, что удар по катарской базе Аль-Удейд является ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов.

Администрация американского президента Дональда Трампа и Пентагон внимательно следят за потенциальными угрозами базе Аль-Удейд, предавали СМИ. Кроме того, посольство Штатов в Катаре призвало граждан США укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Тем временем 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию масштабных ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана. Самолеты ударили по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, "готовые к залпам в сторону израильской территории".

В связи с событиями на Ближнем Востоке Катар закрыл воздушное пространство. С момента объявления о запрете полетов над территориями страны ни одно воздушное судно не покинуло авиагавань.