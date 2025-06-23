WSJ: США просили передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить конфликт

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США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль планирует вскоре завершить конфликт. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным журналистов, Тель-Авив в ближайшие дни якобы прекратит наносить удары по иранской территории. Тегеран же еще не готов отступить, поскольку вынужден ответить на американскую атаку по своим ядерным объектам.

Тем не менее чиновники Израиля уверены, что Иран сядет за стол переговоров после атак Штатов. При этом Тель-Авив планирует продолжать наносить удары, пока будут продолжаться атаки со стороны Тегерана.

Комментируя последние события на Ближнем Востоке, автор агентства Bloomberg Голнар Мотевалли заявил, что Иран, скорее всего, предупредит Вашингтон о целях ответного удара, что поможет избежать жертв. Позицию журналиста приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Мотевалли также указал, что подобный жест со стороны Ирана даст американскому президенту Дональду Трампу возможность убедить Тель-Авив прекратить удары по территории Исламской Республики. Журналист предположил, что таким образом удастся добиться фактического перемирия между всеми сторонами конфликта.

Однако даже если ответ Ирана на удары Вашингтона не приведет к эскалации, Тегеран после произошедшего начнет развивать свою ядерную программу еще усерднее. По мнению Мотевалли, это послужит основой для дальнейших конфликтов.

Соединенные Штаты в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, все объекты были уничтожены. Сразу после ударов он призвал Тегеран прекратить атаки.

Владимир Путин позже заявил, что агрессия против Ирана была безосновательной, и подчеркнул, что у американских атак нет оправданий. При этом РФ уже предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу на фоне эскалации.

