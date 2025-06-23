Путин рассказал об усилиях России для содействия народу Ирана

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Россия предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения", – отметил российский президент.

Путин встретился в понедельник, 23 июня, в Кремле с Аракчи на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке – с 13 июня Израиль ежедневно наносит по Ирану удары. Целью операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ Исламской Республики. Конфликт вновь обострился после атаки США по трем иранским ядерным объектам.

На встрече Путин сказал, что рад видеть иранского министра иностранных дел в Москве, и предложил вместе подумать над выходом из сложившейся ситуации в регионе. Он также передал самые наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Путин назвал удары по Исламской Республике неспровоцированной агрессией, не имеющей под собой никаких оснований и оправданий. Позиция России в отношении обострения ситуации вокруг ирано-израильского конфликта хорошо известна и отражена в заявлении российского МИД.

"И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности Организации Объединенных Наций", – сказал Путин Аракчи.

Как ранее рассказали в Кремле, Россия готова помогать Ирану различными путями. Москва уже предложила Тегерану посреднические усилия. Дальнейшие действия зависят от иранских запросов, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.