03:01Политика
Трамп заявил об атаке США на три ядерных объекта в Иране
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Американская армия провела успешную атаку на три ядерных объекта в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Удары были проведены по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В данный момент истребители уже покинули воздушное пространство Ирана и возвращаются домой.
"Поздравляем наших великих американских воинов. Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Сейчас настало время мира!" – написал Трамп.
Вмешательство американских сил в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры", заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также заявил, что Москва решительно осудит убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Хуситы пригрозили нанести удары по американским судам в Красном море, если Штаты вступят в конфликте с Ираном на стороне Израиля.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства.
Путин обеспокоен ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана