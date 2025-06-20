Путин надеется, что угрозы в адрес Хаменеи не будут реализованы

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Владимир Путин выразил надежду на то, что угрозы со стороны Израиля в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не будут реализованы.

"Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи <…> оставались на уровне риторики", – отметил президент в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства обратил внимание, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой.

Президент также подчеркнул, что в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем есть точки возможного соприкосновения. При этом Россия свою позицию излагает как одной, так и другой стороне.

"Здесь точно можно найти приемлемые решения, на мой взгляд, как для одной, так и для другой страны. И страны глобального Юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения", – отметил Путин, добавив, что многие страны региона имеют в чем-то сложные, а в чем-то стабильные отношения с обеими сторонами.

При этом Россия не стремится к посредничеству в конфликте между Ираном и Израилем, но предлагает свои идеи для урегулирования. Если они будут казаться привлекательными для обеих стран, в РФ будут этому только рады, пояснил президент.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху при этом допустил возможную ликвидацию верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что устранение Хаменеи "не обострит конфликт, а завершит его".

Более того, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от иранских властей. По его словам, планов устранения Хаменеи в настоящее время нет. При этом президент США назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется политик.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявив, что реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана была бы крайне негативной.