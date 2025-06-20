Песков заявил, что Россия осудит возможное убийство лидера Ирана

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Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи была бы крайне негативной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал Sky News.

Официальный представитель Кремля предупредил, что вмешательство американцев в ирано-израильский конфликт может усилить экстремистов, а также открыть "ящик Пандоры", что очень опасно для ближневосточного региона. ​

США могут начать массированные авиаудары по территории Ирана в ближайшие выходные, 21 и 22 июня, утверждал ранее американский журналист Сеймур Херш. По его данным, операция будет включать масштабные бомбардировки.

При этом источник Херша, один из высокопоставленных американских чиновников, уточнил, что если Хаменеи покинет свой пост, то "все будет под контролем".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.