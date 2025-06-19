Axios: США могут атаковать Иран с помощью МОР

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант нанесения удара по подземному ядерному объекту в Фордо с использованием боеприпасов МОР. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Axios.

По мнению источников в Пентагоне, это одно из самых разрушительных вооружений в арсенале Соединенных Штатов. МОР способен пробивать до 19 метров бетона или проникать на глубину до 61 метра в землю.

Как отмечается в материале издания, оружие еще не применялось в реальных боевых условиях, хотя было разработано в 2007 году для нейтрализации иранских ядерных объектов.

Ранее МИД РФ предостерег США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что это стало бы крайне опасным шагом с непредсказуемыми негативными последствиями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории.

Эскалацию в регионе в ходе телефонного разговора позже обсудили Владимир Путин и Трамп. Российский лидер осудил операцию Израиля, а его американский коллега назвал ситуацию "тревожной", хоть и признал эффективность ударов Тель-Авива.