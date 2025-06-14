Путин провел телефонный разговор с Трампом

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным", – приводит РИА Новости слова Ушакова.

Лидеры обсудили конфликт на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

По словам помощника президента, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а также выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. В свою очередь, американский лидер оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, однако признал эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана.

В ходе разговора Путин напомнил о том, что РФ предлагала конкретные шаги по переговорам по иранской ядерной программе, а также проинформировал Трампа о телефонных контактах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Ирана Масудом Пезешкианом.

"Российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", – сказал Ушаков.

Кроме того, глава государства рассказал Трампу об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня, коснувшись обмена военнопленными, в том числе тяжелоранеными. В ответ на это президент США отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта.

"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию", – добавил Ушаков.

Президенты России и США провели уже третий телефонный разговор за последний месяц. Последний разговор между лидерами состоялся 4 июня, в ходе него Путин и Трамп обсудили атаку Киева на российские аэродромы.

В ходе беседы также поднимались темы других атак, происходящих с обеих сторон. Главы государств договорились продолжать контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта как на высшем уровне, так и по другим каналам.

Вместе с тем лидеры коснулись и темы Ирана. Особое внимание было уделено заканчивающемуся времени, отведенному на принятие властями страны решения по вопросу ядерного оружия. В разговоре Трамп поделился с российским коллегой своим мнением о том, что Иран не должен обладать таким оружием.