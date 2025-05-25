Песков: Путин слышал слова Трампа по телефону до перевода и понимал сказанное

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом до перевода слышал оригинальную речь собеседника и понимал сказанное. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видеозапись опубликована в телеграм-канале.

По словам политика, перевод был не синхронным. Российский лидер слышал слова главы США, а потом переводчик их переводил.

"Президент сам понимает английский язык и сам может первую какую-то снимать информацию", – пояснил Песков.

Лидеры РФ и США провели телефонный разговор 19 мая. Беседа длилась более двух часов, российский президент назвал ее откровенной, содержательной и полезной.

СМИ писали, что Трамп разговором с Путиным разрушил план европейских политиков по новым санкциям против России. Лидеры Евросоюза ожидали, что глава Белого дома попытается усилить давление на РФ, однако вместо этого он расхвалил перспективу возобновления торговли с Москвой, утверждали журналисты.