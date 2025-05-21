Медведев высказался о доверии к Трампу фразой из "Семнадцати мгновений весны"

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о доверии Москвы к президенту США Дональду Трампу фразой из фильма "Семнадцать мгновений весны".

"В известном советском кинофильме "Семнадцать мгновений весны" персонаж, которого играл Леонид Броневой, – Мюллер – говорит такую фразу: "Верить нельзя никому. Мне можно". Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации. Никому в этом случае доверять нельзя", – передает ТАСС слова Медведева.

Зампред Совбеза положительно оценил восстановление диалога РФ с США, однако подчеркнул, что Москве необходимы гарантии, в том числе в виде международных документов.

Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский лидер назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.

Позже американский лидер заявил, что убежден в намерении Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Президент США подчеркнул, что не считает, будто российская сторона тянет время в переговорах по Украине.