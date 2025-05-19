Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным

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Владимир Путин назвал телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом откровенным, содержательным и полезным. Беседа длилась более двух часов.

"Прежде всего я поблагодарил <...> за поддержку со стороны США", – рассказал глава России.

В частности, Путин высказал признательность за помощь в возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году, а также по поводу возможного заключения мирного соглашения.

В ходе беседы, по словам российского лидера, Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения огня и перемирия.

"И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", – передал российский президент слова своего американского коллеги.

Путин пообещал, что более подробные детали разговора позднее расскажут его помощник Юрий Ушаков и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Беседа президентов двух стран состоялась в понедельник, 19 мая. Путин в это время находился в музыкальной школе на территории образовательного центра "Сириус". Ожидается, что сразу после этих переговоров Трамп созвонится и с украинским лидером Владимиром Зеленским, после чего сделает публичное заявление.