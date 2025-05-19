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Американскому лидеру Дональду Трампу не следует угрожать России санкциями в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на аналитика Яна Прауда, который озвучил свое мнение в статье Strategic Culture.

Прауд предупредил, что если Трамп допустит подобное в беседе с Путиным, то это будет огромной ошибкой. Эксперт напомнил, что ранее американские власти уже заявляли о возможном введении антироссийских санкций в случае отказа РФ от скорейшего завершения конфликта с Украиной.

Эксперт считает, что Трампу не нужно повторять за действиями экс-главы Белого дома Джо Байдена, который пытался склонить Москву в завершению боевых действий на Украине с помощью санкций. Он посоветовал нынешнему президенту США искать иные подходы для того, чтобы урегулировать украинский конфликт.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, который пройдет 19 мая. Президент США собирается обсудить с российским лидером урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.

Затем глава Белого дома планирует созвониться со странами – участницами НАТО. По мнению спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, разговор Трампа и Путина сможет "расчистить затор" в урегулировании украинского конфликта.

