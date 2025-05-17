Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

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Президент США Дональд Трамп планирует позвонить Владимиру Путину в понедельник, 19 мая. Об этом американский лидер заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп планирует позвонить Путину в 17 часов по московскому времени, чтобы обсудить украинское урегулирование и торговые вопросы.

"Потом я поговорю с президентом Украины Владимиром Зеленским", – добавил президент США.

Далее Трамп планирует переговорить со странами-участницами НАТО. Он выразил надежду, что после этого будет достигнуто прекращение огня.



До этого президент Штатов уточнял, что урегулировать конфликт на Украине без его участия невозможно, поскольку между Москвой и Киевом накопилось слишком много взаимных претензий. Трамп уверен, что скоро встретится с российским коллегой, чтобы стороны смогли достичь соглашения.

Переговоры РФ и Украины прошли в Турции 16 мая, на них стороны договорились обменяться военнопленными и начать проработку концепций прекращения огня.