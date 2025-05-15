США заявили, что прорыв на переговорах по Украине возможен при встрече Путина и Трампа

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Единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам госсекретарь Штатов Марко Рубио.

"Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент (Трамп. – Прим. ред.)", – сказал он в ответ на вопрос о встрече лидеров двух стран.

По его словам, стороны могут решить вопрос об организации встречи после российско-украинских переговоров в Стамбуле. В это же время Вашингтон надеется, что Москва в ходе встречи с Киевом согласится на полное прекращение огня.

"Президент (Трамп. – Прим. ред.) готов оставаться вовлеченным столько, сколько потребуется", – цитирует РИА Новости Рубио.

Переговоры делегаций РФ и Украины могут пройти в пятницу, 16 мая, утверждают СМИ. Изначально предполагалось, что встреча состоится вечером 15 мая.

Россию на переговорах будут представлять помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что делегацию на переговорах с РФ возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Главным вопросом украинской делегации станет вопрос о прекращении огня.

При этом для РФ главным смыслом переговоров, по словам Мединского, является выход на прочный и долгосрочный мир на Украине, а также устранение первопричин конфликта.