Мединский заявил, что задачей переговоров с Киевом является установление мира

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта, заявил помощник президента, глава делегации России на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский в беседе с журналистами.

Он напомнил, что 14 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне спецоперации доложили Владимиру Путину о ситуации в зоне боевых действий. На основании этой информации президент поставил задачи и определил переговорную позицию для российской делегации.

"Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента России, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", – цитирует Мединского РИА Новости.

Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который был прерван Киевом в 2022 году, подчеркнул глава российской делегации. При этом члены делегации настроены конструктивно и готовы искать возможные точки соприкосновения и развязки, заключил Мединский.

Помимо помощника президента РФ, российскую сторону на переговорах представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинскую делегацию, в свою очередь, будет возглавлять министр обороны Украины Рустем Умеров. При этом в состав делегации не войдут глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник украинского Генштаба Андрей Гнатов. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главной целью Киева на переговорах является вопрос о прекращении огня.

